Galatasaray'da sezonun ilk yarısında Lucas Torreira'nın yanında Sergio Oliveira, Kaan Ayhan ve Tanguy Ndombele'yi dönüşümlü kullanan teknik direktör Okan Buruk sonrasında ise bu isimlerden bir türlü beklediğini alamayınca rotasını Kerem Demirbay'a çevirdi.

TORREİRA İLE BAŞARILI PERFORMANS

8 numarada 30 yaşındaki oyuncunun başarılı performansı ve Torreira ile kurduğu uyum sonrasında Kerem de ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri haline geldi.

ORTA SAHADA ÇÖZÜM OLDU

Banko olduğu bu dönemde 6 gol-5 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncu, Galatasaray'ın orta saha sorununu çözdü.

RİZE MAÇINDA HAT-TRICK

Duran topları etkili kullanan, uzaktan şutları ve pas isabet oranıyla fark yaratan Kerem Demirbay, Aslantepe'deki Çaykur Rize maçında attığı iki mükemmel gole bir de penaltı vuruşu ekleyip hat-trick ile mücadelenin de kahramanı oldu.

SELÇUK İNAN'I HATIRLATIYOR

2 kez Almanya Milli Takımı ile de sahaya çıkan Kerem Demirbay, 8 numaralı formasını sırtında taşıdığı Selçuk İnan'ı hatırlatıyor. 'Dayı' lakabı yakıştırılan Kerem hem yerli hem de yabancı oyuncular tarafından seviliyor ve Florya'da ağabey olarak görülüyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 34 maçta süre bulan Kerem Demirbay, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.