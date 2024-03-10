İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2024 Pazar / 1 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Performansıyla Selçuk İnan'ı hatırlattı! Orta sahanın yeni şefi Kerem Demirbay
Spor

Performansıyla Selçuk İnan'ı hatırlattı! Orta sahanın yeni şefi Kerem Demirbay

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Kerem Demirbay son zamanlarda gösterdiği performans ile teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı başardı. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu, son oynanan Çaykur Rizespor maçında rakip fileleri 3 kez havalandırarak herkesten tam not aldı. İşte detaylar...

Sabah10 Mart 2024 Pazar 10:52 - Güncelleme:
Performansıyla Selçuk İnan'ı hatırlattı! Orta sahanın yeni şefi Kerem Demirbay
ABONE OL

Galatasaray'da sezonun ilk yarısında Lucas Torreira'nın yanında Sergio Oliveira, Kaan Ayhan ve Tanguy Ndombele'yi dönüşümlü kullanan teknik direktör Okan Buruk sonrasında ise bu isimlerden bir türlü beklediğini alamayınca rotasını Kerem Demirbay'a çevirdi.

TORREİRA İLE BAŞARILI PERFORMANS

8 numarada 30 yaşındaki oyuncunun başarılı performansı ve Torreira ile kurduğu uyum sonrasında Kerem de ilk 11'in değişilmez isimlerinden biri haline geldi.

ORTA SAHADA ÇÖZÜM OLDU

Banko olduğu bu dönemde 6 gol-5 asistlik performans sergileyen deneyimli oyuncu, Galatasaray'ın orta saha sorununu çözdü.

RİZE MAÇINDA HAT-TRICK

Duran topları etkili kullanan, uzaktan şutları ve pas isabet oranıyla fark yaratan Kerem Demirbay, Aslantepe'deki Çaykur Rize maçında attığı iki mükemmel gole bir de penaltı vuruşu ekleyip hat-trick ile mücadelenin de kahramanı oldu.

SELÇUK İNAN'I HATIRLATIYOR

2 kez Almanya Milli Takımı ile de sahaya çıkan Kerem Demirbay, 8 numaralı formasını sırtında taşıdığı Selçuk İnan'ı hatırlatıyor. 'Dayı' lakabı yakıştırılan Kerem hem yerli hem de yabancı oyuncular tarafından seviliyor ve Florya'da ağabey olarak görülüyor.

BU SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 34 maçta süre bulan Kerem Demirbay, 6 gol attı ve 6 asist yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.