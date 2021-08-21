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Spor

Perotti Fenerbahçe'den ayrılıyor! Genoa yolunda

Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Diego Perotti'nin sarı lacivertli takımla olan sözleşmesini feshedeceği ve Genoa'ya transfer olacağı iddia edildi.

21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:41 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 10:41
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Fenerbahçe'de, sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Diego Perotti ile yollar ayrılıyor.

İtalyanların ünlü gazetecisi Nicolo Schira sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Perotti'nin Fenerbahçe'yle görüşerek sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Schira, kısa süre içerisinde ayrılığın açıklanacağını da yazdı.

Perotti'nin yeni adresiyle ilgili bilgiler de veren İtalyan gazeteci, Genoa'nın oyuncuya 2 yıllık kontrat önerdiğini ve Arjantinli yıldızın da Genoa'da forma giymek istediğini bildirdi.

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