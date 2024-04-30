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Spor

Peter Schmeichel: Manchester United, Tuchel'i getirmeli

Manchester United'ın efsanelerinden Peter Schmeichel, İngiliz ekibinde teknik direktörlük görevine Thomas Tuchel'in getirilmesi gerektiğini dile getirdi.

30 Nisan 2024 Salı 01:41 - Güncelleme:
Peter Schmeichel: Manchester United, Tuchel'i getirmeli
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Erik ten Hag ile yollarını ayırmak ve takımın başına yeni bir teknik direktör getirmek isteyen Manchester United'a efsane isminden öneri geldi.

"TUCHEL'İ GETİRMELİLER"

Manchester United'ın efsanelerinden Peter Schmeichel, takımın başına Thomas Tuchel'in getirilmesi gerektiğini söyledi.

İşte Schmeichel'ın o açıklamaları:

"Manchester United bir teknik direktör arıyor olsaydı bu konuda Thomas Tuchel'den bahsedilmesi gerekiyor. Doğru statüye sahip, otoriteye sahip, kazanma yeteneğine sahip olduğunu kanıtladı ve bence bu çok önemli. Kendi oyun sistemini uygulamaya geliyor. O büyük takım hocası. Kendisiyle birkaç kez röportaj yapma şerefine eriştim ve futbol bilgisi muhteşem. Chelsea'de iyi iş çıkarmadığı söylenemez. Şampiyonlar Ligi'ni kazandı. Otorite yayıyor. İnsanları karşılaştıramazsınız ama onda Klopp'la ilgili bir şeyler var."

BAYERN MÜNİH PERFORMANSI

Bayern Münih kariyerinde 56 resmi maça çıkan Thomas Tuchel bu karşılaşmalarda 36 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet alırken bu maçlarda 2.05 puan ortalaması tutturdu.

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