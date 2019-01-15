İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4489
  • 6,228
  • 226.14
  • 92.627
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Petr Cech futbolu bırakıyor

Arsenal'in Çek kalecisi Petr Cech, sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacağını duyurdu.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in Çek kalecisi Petr Cech, sezon sonunda aktif kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Cech, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İlk profesyonel sözleşmemi imzalamamın üzerinden 20 yıl geçti. 15 yıldır İngiltere Premier Lig'de oynuyorum ve mümkün olan her kupayı kazandım. Sezon sonunda emekli olacağımı açıklamak için doğru zaman olduğunu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Kariyerine 1999'da ülkesinin Chmel takımında başlayan Cech, Sparta Prag, Rennes ve Chelsea kulüplerinde oynadıktan sonra 2015 yazında Arsenal'e transfer oldu.

2004 ile 2015 yılları arasında kalesini koruduğu Chelsea'de bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir UEFA Avrupa Ligi, 4 lig, 4 İngiltere Federasyon Kupası, 3 İngiltere Lig Kupası ve 2 Community Shield şampiyonluğu yaşayan Cech, Arsenal'de ise bir İngiltere Federasyon Kupası, 2 de Community Shield kazandı.

36 yaşındaki file bekçisi, Çekya Milli Takımı formasını da 124 kez giydi.

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

20 bin sözleşmeli öğretmen alıanacak

20 bin sözleşmeli öğretmen alıanacak

Japonya, İsrail ile iş birliği yapacak

Japonya, İsrail ile iş birliği yapacak

İş birliği protokolü imzalandı

İş birliği protokolü imzalandı

Apple'a iyi haber: Reddedildi

Apple'a iyi haber: Reddedildi

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

Türk vatandaşı ABD'de 22 dolar için öldürüldü

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı

Arap ülkelerinin silahlanma yarışı

Trump'a tepki: Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var

Trump'a tepki: Senin doların varsa, Türk milletinin imanı var

Netanyahu gözdağı verdi: Size söylüyorum, hızlıca çıkın

Netanyahu gözdağı verdi: Size söylüyorum, hızlıca çıkın
 

POPÜLER HABERLER

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Volvo´nun kendi kendine giden SUV´u XC40´ı test ettik

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Suriye sınırına sevkiyatta dikkat çeken detay!

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

Pendik Millet Bahçesi'nin ihalesi yapıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA