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Spor

PFDK açıkladı! 4 Süper Lig kulübü para cezası aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, cezaları açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Trabzonspor, Kayserispor ve Sivasspor ise para cezası aldı. İşte detaylar...

AA11 Ocak 2024 Perşembe 16:44 - Güncelleme:
PFDK açıkladı! 4 Süper Lig kulübü para cezası aldı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig'den 4 kulübe çeşitli cezalar verdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, Fenerbahçe Kulübüne 582 bin, Trabzonspor'a 140 bin, Mondihome Kayserispor'a 168 bin, EMS Yapı Sivasspor'a 192 bin lira ceza verdi.

Kurul ayrıca, Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı'ya 21 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin lira, MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na 39 bin lira ceza verildiğini açıkladı.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'e ihtar verilirken; Kasımpaşa, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Mondihome Kayserispor, EMS Yapı Sivasspor taraftarlarının bir kısmının elektronik biletlerinin bir sonraki maçlarda elektronik kart bloke cezası uygulandığı kaydedildi.

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