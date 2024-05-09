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Spor

PFDK cezaları açıkladı! Ali Koç'a kötü haber

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, yapılan sevklerin ardından verilen cezaları açıkladı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 60 günlük hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildi.

9 Mayıs 2024 Perşembe 18:28 - Güncelleme:
PFDK cezaları açıkladı! Ali Koç'a kötü haber
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 60 gün hak mahrumiyeti ve 520 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 'FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

FENERBAHÇE A.Ş. Başkanı YILDIRIM ALİ KOÇ'un, 03.05.2024 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildi.' ifadeleri kullanıldı.

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