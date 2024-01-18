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Spor

PFDK cezaları açıklandı! Galatasaray'a kötü haber...

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, verdiği kararları açıkladı. Galatasaray Kulübü'ne ve Dursun Özbek'e 12 Ocak'taki 'Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları' nedeniyle toplam 800 bin TL para cezası verildi.

18 Ocak 2024 Perşembe 20:54 - Güncelleme:
PFDK cezaları açıklandı! Galatasaray'a kötü haber...
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Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu, Galatasaray Kulübü'ne ve Dursun Özbek'e 12 Ocak'taki "Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları" nedeniyle toplam 800 bin TL para cezası verdi. Sevk edilen Erden Timur'a ise ceza verilmedi.

Dursun Özbek'in 16 Ocak'taki açıklamaları nedeniyle ceza tayinine yer olmadığı kararı verildi.

İşte PFDK'den yapılan açıklama:

"GALATASARAY A.Ş. hakkında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan videolu paylaşım ile 16.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK hakkında, müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan videolu paylaşım ile 16.01.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan sportmenliğe aykırı hareket ve Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

GALATASARAY A.Ş.'nin, kulüp başkanının 12.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamalar nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. Başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK'in, 12.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki Açıklamaları nedeniyle 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

GALATASARAY A.Ş. idarecisi ERDEN TİMUR hakkında, 12.01.2024 tarihinde basın mensuplarına yaptığı ve Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan açıklamalarında yer alan Sportmenliğe Aykırı Hareketi nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

Karar verilmiştir."

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