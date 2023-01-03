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Spor

PFDK cezaları belli oldu

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor, Adana Demirspor, Galatasaray ve MKE Ankaragücü'ne çeşitli nedenlerden para cezası verdi.

AA3 Ocak 2023 Salı 21:24 - Güncelleme:
PFDK cezaları belli oldu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübe para cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Trabzonspor ile Adana Demirspor'a 100'er bin, yaşanan saha olayları gerekçesiyle Galatasaray ve MKE Ankaragücü'ne 56'şar bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, yaşanan disiplin ihlalleri sebebiyle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Demir Grup Sivassporlu bazı taraftarların passolig kartlarının bir sonraki iç saha, Trabzonspor ve Adana Demirsporlu bazı taraftarların passolig kartlarının ise bir sonraki deplasman müsabakası için bloke edildiği aktarıldı.

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