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Spor

PFDK cezasını açıkladı! Mauro Icardi 1 maç yok

PFDK, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle aldığı cezayı açıkladı. Arjantinli golcü 1 maç ceza aldı. İşte detaylar...

26 Şubat 2024 Pazartesi 12:48 - Güncelleme:
PFDK cezasını açıkladı! Mauro Icardi 1 maç yok
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket sebebiyle 1 maç ceza aldığını açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

DERBİDE SAHADA

Bu akşam (pazartesi günü) oynanacak Antalyaspor maçında cezasını çekecek olan Mauro Icardi, önümüzdeki hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde ise sahadaki yerini alabilecek.

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