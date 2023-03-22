PFDK sevkleri açıklandı! Bursaspor'u bir ceza daha bekliyor

Türk futbolunun köklü takımlarından Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta seyircisiz oynanan Ankaraspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü'nün 19.03.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Ankaraspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Öte yandan Bursaspor evinde ağırladığı Amedspor maçında çıkan olaylar nedeniyle de 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası vermişti.