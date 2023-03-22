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Spor

PFDK sevkleri açıklandı! Bursaspor'u bir ceza daha bekliyor

Bursaspor, seyircisiz oynadığı Ankaraspor maçı sonrası PFDK'ya sevk edildi.

IHA22 Mart 2023 Çarşamba 12:45 - Güncelleme:
PFDK sevkleri açıklandı! Bursaspor'u bir ceza daha bekliyor
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Türk futbolunun köklü takımlarından Bursaspor, TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta seyircisiz oynanan Ankaraspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Bursaspor Kulübü'nün 19.03.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Ankaraspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2022-2023 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/8 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Öte yandan Bursaspor evinde ağırladığı Amedspor maçında çıkan olaylar nedeniyle de 9 maç seyircisiz oynama ve 326 bin TL para cezası vermişti.

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