Son Dakika Haberleri 17

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

PFDK'dan 10 kulübe ihtar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'den 10 kulübe 'Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'na uymadıkları gerekçesiyle ihtar verdi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK tarafından, Galatasaray, Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Akhisarspor, Antalyaspor, Atiker Konyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Bursaspor, Çaykur Rizespor ve Evkur Yeni Malatyaspor'a ihtar verildi.

Açıklamada, bu 10 kulübün TFF'ye tescilli olmayan menajerlerle çalışılması gerekçesiyle ihtar verildiği belirtildi.

Trabzonspor, Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor ve Bursaspor kulüpleri vizesi olmayan menajerle çalışılması nedeniyle ayrıca ihtar aldı.

Öte yandan, Spor Toto 1. Lig'den de Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep, Kardemir Karabükspor ve Osmanlıspor kulüplerine de ihtar verildi.

(AA)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. Bölüm fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 120. Bölüm fragmanı

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

İşte en az radyasyon yayan akıllı telefonlar

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

Beşiktaş - Trabzonspor maçından kareler

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

ABD, Tel Abyad’daki gözlem noktasını terör örgütü PKK’ya devretti

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA