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Spor

PFDK'dan Beşiktaş'a kötü haber!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş'ın Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar'a 200 bin TL para cezası verdiğini açıkladı. Ayrıca Beşiktaş'a toplamda 692 bin TL para cezası da verildi.

1 Şubat 2024 Perşembe 21:05 - Güncelleme:
PFDK'dan Beşiktaş'a kötü haber!
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Türkiye Futbol Federasyonu, resmi sitesinden yaptığı açıklamayla birlikte PFDK kararlarını açıkladı.

Resmi sitede yer alan açıklamaya göre Beşiktaş'ın Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar 200 bin TL para cezası aldı. Ayrıca Beşiktaş kulübüne toplamda 692 bin TL para cezası da verildi.

PFDK, Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a hakem soyunma odası koridorlarında müsabaka hakemlerine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 3 ay hak mahrumiyeti ve 300 Bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun'a ise ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men ve 26 Bin TL para cezası verildi.

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