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Spor

PFDK'dan Bursaspor'a ceza

Bursaspor, TFF 2. Lig'de oynadığı Serik Belediyespor maçı sonrası yaşanan olaylar nedeniyle PFDK'dan 14 bin 300 TL para cezası aldı

IHA3 Kasım 2023 Cuma 01:25 - Güncelleme:
PFDK'dan Bursaspor'a ceza
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Serik Belediyespor maçı sonrası hem taraftarın tezahüratı hem de futbolcuların gördükleri sarı karttan dolayı PFDK'ya sevk edilen Bursaspor'a toplamda 14 bin 300 TL para cezası verildi.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde: "Bursaspor Kulübü'nün, 28.10.2023 tarihinde oynanan Serik Belediyespor-Bursaspor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 bin 300 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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