İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Kasım 2023 Cuma / 27 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,5539
  • EURO
    30,5003
  • ALTIN
    1795.57
  • BIST100
    7804.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

PFDK'dan Bursaspor'a ceza

PFDK'ya sevk edilen Trendyol 2. Lig ekibi Bursaspor'un cezası belli oldu. Yeşil beyazlı ekip saha olayları nedeniyle 42 bin TL para cezası aldı.

IHA10 Kasım 2023 Cuma 09:51 - Güncelleme:
PFDK'dan Bursaspor'a ceza
ABONE OL

PFDK'ya sevk edilen Bursaspor'un cezası belli oldu. Yeşil-beyazlı kulüp, saha olayları nedeniyle 42 bin TL para cezasına çaptırılırken, 2. Başkan Metin Genç de 38 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin TL para cezası aldı.

PFDK tarafından alınan kararlar şu şekilde: "

Bursaspor Kulübü'nün, 05.11.2023 tarihinde oynanan Bursaspor-Kırşehir FSK TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü'nün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 42 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü idarecisi Metin Genç'in, müsabaka sonrası akredite edilmediği yeşil zemine girmesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Bursaspor Kulübü idarecisi Metin Genç'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 38 gün hak mahrumiyeti ve 26 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.