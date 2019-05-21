PFDK'dan Galatasaray'a para cezası
PFDK, Ziraat Türkiye Kupası final maçında Galatasaray taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Sarı Kırmızılı kulübe para cezası verdi.
21.05.2019 tarih ve 80 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.
1- GALATASARAY A.Ş.'nin, 15.05.2019 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR - GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 60.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Karar verilmiştir.
PFDK
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