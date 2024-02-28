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Spor

PFDK'dan Karagümrüklü Ryan Mendes'e 2 maç ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrüklü futbolcu Ryan Mendes'e 2 maç men cezası verdi

IHA28 Şubat 2024 Çarşamba 12:47 - Güncelleme:
PFDK'dan Karagümrüklü Ryan Mendes'e 2 maç ceza!
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Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Alanyaspor müsabakasında kırmızı kartla ihraç edilen Ryan Mendes'e 2 maç men cezası verildi.

Süper Lig'in 27. haftasında Fatih Karagümrük - Alanyaspor karşılaşmasında ev sahibi takımda Ryan Mendes, rakibine yaptığı kural dışı hareketle kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Mendes ile ilgili karar bugün yapılan toplantıda alındı.

Ryan Mendes'in 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

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