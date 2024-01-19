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Spor

PFDK'dan Kayserispor'a para cezası

PFDK, geçen hafta oynanan Galatasaray-Kayserispor maçından dolayı Kayserispor'a para cezası verdiğini açıkladı.

IHA19 Ocak 2024 Cuma 17:14 - Güncelleme:
PFDK'dan Kayserispor'a para cezası
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta oynanan Galatasaray-Kayserispor maçından dolayı Kayserispor'a para cezası verdi.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'a Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından ceza geldi. Geçen hafta İstanbul'da oynanan Galatasaray-Kayserispor maçı sonrasında disiplin kuruluna sevk edilen Kayserispor'a para cezası verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "5- 15 Ocak 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Kayserispor Süper Lig müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Kayserispor'un 27 Bin TL Para Cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

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