PFDK'dan Trabzonspor, Kayserispor ve Bursaspor'a ceza

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 15.11.2018 tarih ve 30 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 09.11.2018 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 45.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

2- KAYSERİSPOR Kulübünün, 10.11.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

KAYSERİSPOR Kulübü sporcusu UĞURCAN GÜLAY'ın, 10.11.2018 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-GALATASARAY A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- BURSASPOR Kulübünün, 11.11.2018 tarihinde oynanan BURSASPOR-KASIMPAŞA A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.