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Spor

PFDK'den Kayserispor'a tam tamına 252 bin TL para cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 18 Nisan tarihli cezaları açıkladı. Kurul, Kayserispor'a 252 bin TL para cezası verdi.

IHA19 Nisan 2024 Cuma 17:26 - Güncelleme:
PFDK'den Kayserispor'a tam tamına 252 bin TL para cezası
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Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor'a PFDK'dan ceza geldi. Disiplin kuruluna sevk edilen sarı kırmızılılara, Adana Demirspor maçında yaşananlardan dolayı ceza geldi. PFDK; geçen hafta Adana'da oynanan müsabakada yaşanan saha olaylarından dolayı Kayserispor'a 112 bin Türk Lirası ceza kesti. Kurul'dan yapılan açıklamaya göre; "Kayserispor Kulübünün, 13 Nisan 2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor-Kayserispor Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü'nün taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 140 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün 201-202 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir" denildi.

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