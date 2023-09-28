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Spor

PFDK'den Ömer Erdoğan'a men cezası

PFDK, Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 1, Adana Demirspor futbolcusu Rodrigues'e 2 maç ceza verildiğini açıkladı.

28 Eylül 2023 Perşembe 18:59 - Güncelleme:
PFDK'den Ömer Erdoğan'a men cezası
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'a 1, Yukatel Adana Demirspor futbolcusu Kevin Rodrigues'e de 2 maç ceza verdi.

TFF'den yapılan açılamada, Ömer Erdoğan'a, Fenerbahçe maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 maç men ve 39 bin lira para cezası, Kevin Rodrigues'e de Kasımpaşa maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü sebebiyle 2 maç men cezası uygulandığı bildirildi.

Kurulun Fenerbahçe'ye 307 bin, MKE Ankaragücü'ne 240 bin, TÜMOSAN Konyaspor, RAMS Başakşehir ve Pendikspor'a 112'şer bin, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor ve Yukatel Adana Demirspor'a da 27'şer bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

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