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Spor

Phil Foden: Henüz dünya standartlarında değilim

Manchester City'nin İngiliz yıldızı Phil Foden, kendisi için 'Dünya standartlarında bir oyuncu' nitelendirmesi yapan teknik direktörü Pep Guardiola'ya, 'Henüz o seviyede değilim ama o potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum' diyerek yanıt verdi.

3 Mart 2024 Pazar 17:04 - Güncelleme:
Phil Foden: Henüz dünya standartlarında değilim
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Phil Foden, kendisini dünya standartlarında bir oyuncu olarak nitelendiren Pep Guardiola ile aynı fikirde olmadığını söyledi.

Foden yaptığı açıklamada, "Henüz dünya standartlarında bir oyuncu değilim. Öyle biri olma olma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyorum. Ama bir teknik direktörden bu sözleri duymak çok özel. Gelişmeye devam etmek istiyorum. Bu yaptıklarınızı birkaç yıl üst üste yapmayı başarırsanız dünya çapında bir futbolcu olursunuz." şeklinde konuştu.

Başarılı oyuncu ayrıca, "Bu sezon çok eğleniyorum. Gayet iyi durumdayım ve aynı ruhla devam etmek istiyorum. Bazen işler yolunda gider. Bu benim en iyi sezonum olabilir. Sahaya çıkma konusunda uzun bir seri yakaladım." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 39 karşılaşmada 16 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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