Philadelphia 76ers, Los Angeles Lakers'ı uzatmada yendi

76ers'ın seyircisi önünde oynadığı Lakers maçının sonucu, uzatmada belli oldu. Uzatmada yalnızca 2 sayı yiyen 76ers sahadan galip ayrıldı.
76ers'ta Joel Embiid 38 sayı, 12 ribaunt, 5 asist, James Harden da 28 sayı, 12 asistle "double double"a imza attı. De'Anthony Melton 33 sayı, 7 top çalmayla galibiyette önemli rol oynadı. Maçta 9 dakika 17 saniye süre alan Furkan Korkmaz ise 2 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı.
Üst üste 3. mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta Anthony Davis 31 sayı, 12 ribaunt, Austin Reaves 25 sayı, 5 asist, LeBron James 23 sayı, 6 asist ve Russell Westbrook 12 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle mücadele etti.