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Spor

Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid'den takımına göz dağı

Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid'in, takımının önümüzdeki sezon playofflarda yeniden hayal kırıklığına uğraması durumunda New York Knicks'e takas olabileceği iddia edildi.

27 Haziran 2023 Salı 16:08 - Güncelleme:
Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid'den takımına göz dağı
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Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid'in, takımının önümüzdeki sezon playofflarda yeniden hayal kırıklığına uğraması durumunda New York Knicks'e takas olabileceği iddia edildi.

ESPN'den Nick Friedell, 76ers'ın yeni koç Nick Nurse'e rağmen playofflarda tekrar başarısız olması dahilinde, bu durumun Embiid'in Knicks'e takaslanmasına yol açabileceğini öne sürdü:

"Şu anda James Harden'a çok fazla odaklanılıyor, ancak bu takım playofflara giderse ve tekrar ikinci turu geçemezse ne olacak? Bundan bir yıl sonra hepimizin oturup 'Joel Embiid'in artık canına mı tak etti?' diye konuşmamıza yol açacak.

Joel Embiid hangi noktada etrafına bakıp 'Burada olmuyor, başka bir yere gitmem lazım' diyecek? Size şunu diyeyim: Knicks'e dikkat edin. Çünkü onlar da diğer takımlar gibi ellerindeki her şeyi ortaya koymaktan geri kalmayacak ve 'Hey Joel, gel Garden'da Jalen Brunson'ın yanında oyna ve hızlıca şampiyonluk adaylarından biri olun' diyebilecek pozisyonda."

Embiid, 2022'de 76ers ile dört yıllığı 213 milyon dolarlık bir supermax kontrat uzatması imzalamıştı ve bu anlaşma, 2023-24 NBA sezonunda başlayacak. Embiid, sezonda 33.1 sayı, 10.2 ribaund ve 4.2 asist ortalamaları yakalamış olmasına rağmen, playofflarda 76ers'ın ikinci turdan çıkmasına yardımcı olamamıştı.

  • Philadelphia 76ers
  • Joel Embiid

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