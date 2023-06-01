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Spor

Philadelphia 76ers'ta başantrenörlüğe Nick Nurse getirildi

NBA ekibi Philadelphia 76ers, başantrenörlüğe Toronto Raptors'un eski çalıştırıcısı Nick Nurse'ün getirildiğini duyurdu.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
Philadelphia 76ers'ta başantrenörlüğe Nick Nurse getirildi
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76ers'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, Doc Rivers'tan boşalan başantrenörlük görevi için 55 yaşındaki ABD'li çalıştırıcı Nurse ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Toronto Raptors'ta 2013-2018 yıllarında yardımcı antrenörlük yapan Nurse, sonrasında başantrenörlük görevine getirilmişti. Raptors, 2018-2019 sezonunda Nurse yönetiminde tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşamıştı. Haziran 2019'dan bu yana Kanada Erkek Milli Takımı'nı da çalıştıran Nurse, 2019-2020 sezonunda ise NBA'de yılın başantrenörü seçilmişti.

Milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın da forma giydiği 76ers, NBA'de normal sezonu 54 galibiyet ve 28 mağlubiyetle üçüncü sırada tamamlamıştı. Doğu Konferansı play-off'larının ilk turunda Brooklyn Nets'i 4-0 ile geçen 76ers, yarı final serisinde Boston Celtics'e 4-3'lük skorla elendikten sonra üç sezondur takımı çalıştıran Rivers ile yollarını ayırmıştı.

  • Nick Nurse
  • 76ERS

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