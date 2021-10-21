Philadelphia - New Orleans maçına Furkan Korkmaz damgası

21 Ekim 2021 Perşembe 10:50 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 10:50

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli basketbolcu Furkan Korkmaz'ın 22 sayı attığı maçta New Orleans Pelicans'ı deplasmanda 117-97 yenen Philadelphia 76ers, sezona galibiyetle başladı.

NBA'de 76ers'ın Pelicans'ı 20 sayı farkla yendiği mücadelede Furkan Korkmaz salonun en skorer oyuncularından biri oldu.

20 dakika süre alan milli basketbolcu, üç sayılık atışlarda 4'te 4 isabet sağlarken, karşılaşmayı 22 sayı, 5 asistle tamamladı.

Joel Embiid'in 22 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle oynadığı 76ers'ta, Tobias Harris 20 sayı, 12 ribaunt, 2 asist, Tyrese Maxey de 20 sayı, 7 ribaunt ve 5 asistlik performans sergiledi.

Ev sahibi ekipte 25 sayı, 7 ribaunt, 6 asistle oynayan Brandon Ingram, maçın en skorer ismi oldu.