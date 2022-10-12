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Spor

Philippe Clement: Her zaman daha iyisini yapmak istiyoruz

UEFA Avrupa Ligi 4.hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Monaco'da, teknik direktör Philippe Clement açıklamalarda bulundu.

IHA12 Ekim 2022 Çarşamba 20:38 - Güncelleme:
Philippe Clement: Her zaman daha iyisini yapmak istiyoruz
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UEFA Avrupa Ligi H Grubu 4. maçında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Monaco takımının teknik direktörü Philippe Clement maçın oynanacağı Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Mohamed Camara ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement, yarınki maçı kazanmak istediklerini belirterek, "20 senelik meslek hayatımda hiçbir zaman senaryolara yer olmadı. Her zaman daha iyisini yapmak oldu. Yarınki maçını kazanıp ondan sonrasına bakacağız" dedi.

Trabzonspor seyircisinin baskısının olacağını ifade eden Clement, "Bizler Belgrad'ta olduğu gibi burada da seyirci baskısını hissedeceğiz. Trabzonspor seyircisinin baskısını biliyoruz. Dolu statta oynamak keyifli olacaktır. İyi bir statta, iyi bir seyirci önünde oynayacağız. Trabzonspor'un çok kaliteli sporcuları var. İlk maçta 10 dakika gerçek futbollarını ortaya koyabildiler. Sonra eksik devam ettiler. Tam oyunlarını oynayamadılar. Yarın çok daha farklı bir takım olacak. Türkiye liginde şampiyon olmuş 11 kişiyle maça başlayan takıma karşı oynayacağız. Bizim takım da oyuncuların performansları her geçen gün artıyor" ifadelerini kullandı.

Monacolu oyuncu Camara ise zorlu bir maçı olacağını belirterek, "Takım olarak sıkı bir şekilde oynayacağız ve başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Ekip arkadaşlarımız olarak birbirimize sıkı yardım ediyoruz. Takımın başarılı olması için çalışacağız" diye konuştu

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