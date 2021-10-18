Philippe Coutinho: Daha fazla istekliyim

18 Ekim 2021 Pazartesi 18:13 - Güncelleme: 18 Ekim 2021 Pazartesi 18:13

Philippe Coutinho , geçirdiği sakatlıktan on bir ay sonra FC Barcelona'nın Valencia'yı (3-1) mağlup ettiği maçta golle buluştu . Brezilyalı orta saha oyuncusu 29 Kasım 2020'de Osasuna'ya karşı 4-1'lik galibiyette rol aldığından bu yana gol atamadı. Maçtan bir ay sonra sakatlanan ve 14 Eylül'de Bayern'e karşı Şampiyonlar Ligi galasında yeniden ortaya çıkan Coutinho, Valencia maçına kadar sakatlıklarla boğuştu.

Valencia'ya karşı golü attığında kutlamaya neden olan on aylık sert toparlanma: " İyileşme sırasında ne çektiğimi kimse bilmiyor. Bu kadar zaman sonra gol atmam çok önemliydi. Galibiyet takım için de önemli, çünkü işler yoluna girdi, istediğimiz gibi gitmiyordu."

Coutinho, üstesinden gelmek zorunda olduğu kötü zamanları bir kez daha vurguladı: "Yaşadıklarımdan sonra, ki bu çok zordu, daha da fazla arzu duydum. Bu beni daha güçlü yapan bir yara ve ben en iyi Philippe olmak için daha fazla istekliyim."

Valencia karşısında aldığı ikna edici galibiyetin ardından Brezilyalı, takımın sezonun düzensiz başlangıcını tersine çevirebileceğine inanmıştı: " Bu, Barça'yı gördüğümüz ve dakikalarının yüzde yüzünü istediğimiz ilk maç. Şimdiye kadar, sadece yüzde 50'lik performans gösterdiğimiz maçlar oldu. İşler istediğimiz gibi gitmiyor ama hepimiz antrenmanlara çok ilgiliyiz, harika bir iş çıkarmaya odaklanıyoruz."