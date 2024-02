Philippe Coutinho'dan Barcelona itirafı!

Katar ekibi Al-Duhail forması giyen Philippe Coutinho, 'Barcelona'ya gittiğin için pişman mısın?' sorusunu cevapladı.

Coutinho yaptığı açıklamada, "Barcelona'ya gittiğim için asla pişman olmadım. Her şey hayal ettiğim gibi olmadı. Her şeyi denedim. Her zaman profesyonel davranmaya çalıştım. Hayalim hep Barça'da oynamaktı. Orayı çok sevdim, birçok insanla tanıştım, şampiyonluklar kazandım. O dönemi sonsuza kadar unutmayacağım." dedi.

Barcelona ile ilgili sözlerine devam eden yıldız futbolcu, "Barcelona'daki yıllarımda pişman olduğum bir an olmadı. Her zaman antrenmanlarda elimden geleni yaptım. Şu anda bulunduğum takımda da elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Brezilyalı oyuncu, "Kariyerimden çok memnunum. Pek çok insan bunun iyi mi, kötü olduğunu düşünüyor ama ben kariyerimden memnunum. Kim olduğumu, neler yapabileceğimi biliyorum. Benim için önemli olan da bu." sözlerini sarf etti.

Al-Duhail ile bu sezon 10 maça çıkan Coutinho, 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.