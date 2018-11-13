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Phillip Cocu'dan Valbuena sorusuna kısa cevap: İyi futbolcu

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, kulüple ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Sarı Lacivertli kulübün görevine son vermesinin ardından hiçbir şekilde Fenerbahçe'ye kırgın olmadığını söyleyen Hollandalı teknik adam, gelecekte de kalbinin Fenerbahçe'de olduğunu söyledi.

"FENERBAHÇE'YE KIRGIN DEĞİLİM"

Fenerbahçe'ye kırgın değilim. Bu muhteşem camia ile ayrıldığım için üzgünüm sadece. Fenerbahçe ile ilgili planlarım ve hayallerim uzun vadeliydi.

"ALİ KOÇ HARİKA BİR LİDER"

Ali Koç harika bir lider. Benim buraya gelmemdeki en büyük neden onun vizyonuydu. Fenerbahçe taraftarı Ali Koç gibi bir başkana sahip oldukları için çok şanslı.

"FENERBAHÇE DERBİDE GALİBİYETİ KAÇIRDI"

Galatasaray - Fenerbahçe derbisini izledim. Fenerbahçe galibiyeti kaçırdı. Cocu, "Sizden sonraki Fenerbahçe'yi nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna gelecek için umut verici yanıtını verirken, Valbuena sorusuna "İyi futbolcu" dedi.

Cocu, Süper Lig'den teklif alırsanız cevabınız ne olur? yönündeki soruya, "İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden biri. Ben bir profesyonelim. Geleceğin ne getireceğini bilmem" dedi.

"KALBİM FENERBAHÇE İLE BİRLİKTE"

Hollandalı teknik adam son olarak "Bu sezon Süper Lig'de tüm kalbim Fenerbahçe ile birlikte." yanıtını verdi.

(Beyaz Tv)

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