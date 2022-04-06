Phoenix Suns, Los Angeles Lakers'ı play-off yarışı dışına attı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı lideri Phoenix Suns, Los Angeles Lakers'ı 121-110 yendi. Phoenix Suns'ın bu sezon 63. galibiyetine ulaştığı maçta, Devin Booker 32 sayı attı. Los Angeles Lakers ise aldığı bu mağlubiyet sonrası play-off yarışı dışında kaldı.

SONUÇLAR:

NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Alınan sonuçlar şöyle:



Indiana Pacers - Philadelphia 76ers: 122-131

Orlando Magic - Cleveland Cavaliers: 120-115

Brooklyn Nets - Houston Rockets: 118-105

Miami Heat - Charlotte Hornets: 144-115

Toronto Raptors - Atlanta Hawks: 118-108

Chicago Bulls - Milwaukee Bucks: 106-127

Minnesota Timberwolves - Washington Wizards: 114-132

Oklahoma City Thunder - Portland Trail Blazers: 98-94

Denver Nuggets - San Antonio Spurs: 97-116

Utah Jazz - Memphis Grizzlies: 121-115

Sacramento Kings - New Orleans Pelicans: 109-123

Phoenix Suns - Los Angeles Lakers: 121-110