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Spor

Pınar karşıya 2 maç sonra kendine geldi!

Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında konuk ettiği A. Efes'i 99-81 mağlup eden Pınar Karşıyaka, 2 maç aradan sonra sahasında galip gelerek taraftarını mutlu etti.

IHA29 Ocak 2024 Pazartesi 14:00 - Güncelleme:
Pınar karşıya 2 maç sonra kendine geldi!
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Misli.com Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, 18. hafta mücadelesinde A. Efes'i konuk etti. Ligde Fenerbahçe'ye, Avrupa'da ise Tenerife'ye kaybederek arka arkaya yenilgiler alan yeşil-kırmızılılar, A. Efes'i 99-81 mağlup ederek hem taraftarıyla arasındaki buzları eritti hem de tekrar çıkışa geçmeyi başardı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca da hafta içindeki moral bozukluğunun telafisini A. Efes'e karşı galibiyet alarak yaptıklarını söyledi.

Dolu salon önünde bütün maçı büyük bir enerji ile oynadıklarını dile getiren Sarıca, "Tribünde güzel bir taraftar grubu vardı. Maçı 27 asist yaparak bitirdik. Hem paylaşım yaptık hem zevkli ve akıcı bir oyun oynadık. Efes de yorgundu, enerjilerinin iyi olmadığı bir gündü açıkçası. Biz de o avantajı alınca maçın sonuna kadar akıllı oynayıp çok önemli bir rakibimizi farkla yendik. Bizim için moral oldu, tabii ki her gün kazanmak istiyoruz ama sonuçta basketbol oynuyoruz ve bu bir hata oyunu. Önemli olan her daim ayağa kalkıp, son 4-5 senede yaptığımız gibi, hep üst sıralara aday olan bir takım olmak. Çok iyi oynadık, bütün takımımı kutluyorum. Sevinmeye de üzülmeye de fazla vaktimiz yok. Bir an önce çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maça odaklanmalıyız" diyerek sözlerini noktaladı.

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