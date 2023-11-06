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Spor

Pınar Karşıyaka 3. galibiyetini aldı

Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında sahasında Bursaspor'u konuk eden Pınar Karşıyaka rakibini 95-75'lik skorla mağlup ederek bu sezonki 3. galibiyetini yaşadı.

IHA6 Kasım 2023 Pazartesi 10:14 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka 3. galibiyetini aldı
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P. Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Bursaspor'u mağlup ederek bu sezonki üçüncü galibiyetini elde etti.

Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında P. Karşıyaka, dün Bursaspor'u konuk etti. Yeşil-kırmızılılar, müsabakayı 95-75'lik skorla kazanmayı başardı ve bu sezon 6. maçında 3. galibiyetini aldı. Karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, hafta içi oynadıkları Avrupa maçından dolayı yorgun olduklarını belirterek, "Açıkçası yorgun olduğumuz bir haftadayız ama oyunumuz mükemmeldi. Hafta içi bazı oyuncularımızı biraz fazla oynatmak durumunda kaldık. Onların bugün bu kadar iyi performans göstermeleri ve rotasyona dahil ettiğimiz, kenardan gelen oyuncuların oyunu aynı şekilde sürdürmeleri beni mutlu etti. Bütün maçı kontrol ettik, çok net bir galibiyet oldu. Aslında çok dişli bir rakiple oynadık. Bursaspor İnfo Yatırım özellikle bire bir hücumları çok iyi olan, yetenekli oyunculardan kurulu bir takım. Bugün hücumda üretkenliğimiz çok iyiydi. Akıcı bir oyun oynadık, 26 tane asist yaptık ve 5 oyuncumuz çift haneli sayılara ulaştı. Haftayı güzel bir galibiyetle kapattık, umarım gelecek hafta da galibiyetle devam ederiz. Daha iyi oynamaya, daha iyi olmaya çalışacağız. Bütün takımımı kutluyorum" şeklinde konuştu.

Öte yandan P. Karşıyaka, gelecek hafta Büyükçekmece'ye konuk olacak. Yeşil-kırmızılılar, bu sezon ligde çıktığı deplasman maçlarında galibiyet yüzü göremedi.

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