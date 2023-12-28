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Spor

Pınar Karşıyaka 9. zaferi için parkeye çıkacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. hafta mücadelesinde P. Karşıyaka, yarın Merkezefendi Basket'e konuk olacak.

IHA28 Aralık 2023 Perşembe 12:24 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka 9. zaferi için parkeye çıkacak
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P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında yarın Merkezefendi Basket'e konuk olacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Karşılaşma öncesinde P. Karşıyaka, 10 galibiyet 3 mağlubiyetle ligde üçüncü sırada yer alırken, Merkezefendi Basket ise 3 galibiyet 10 mağlubiyetle son sıranın bir basamak üstü olan 15. sırada bulunuyor. İki takımın da, mutlak kazanmak istediği müsabakada yeşil-kırmızılılar galip gelerek zirve yürüyüşünü sürdürmek isterken, ev sahibi ekip ise düşme hattından kurtulmak için kazanmayı hedefliyor. Bu zorlu müsabakayı Zafer Yılmaz, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek.

Öte yandan P. Karşıyaka, bu sezon deplasmanda oynadığı 6 lig maçında, 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet aldı.

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