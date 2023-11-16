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Spor

Pınar Karşıyaka, Avrupa'da ilk kez mağlup

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki maçını kazanarak Avrupa'da yoluna namağlup ilerleyen P. Karşıyaka, Strasbourg'a Fransa'da 80-65'lik skorla mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

IHA16 Kasım 2023 Perşembe 12:04 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Avrupa'da ilk kez mağlup
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yer alan P. Karşıyaka, Fransız ekibi Strasbourg'a konuk oldu. Müsabakaya kötü bir başlangıç yapan yeşil-kırmızılılar, rakibine 80-65 mağlup oldu ve bu sezon Avrupa'daki ilk yenilgisini aldı. Bu sonuçla birlikte liderliği de Fransız ekibine kaptıran İzmir ekibi, grupta ikinci sıraya geriledi. Karşılaşma sonrasında kendileri için kötü bir gece olduğunu dile getiren Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, "Maçın başında dağınık ve sertlikten uzak bir oyun oynadık. Sonrasında oyunumuzu düzelttik ama maç boyunca çok kötü kararlar alarak çok fazla top kaybı yaptık. 19 top kaybı çok fazla. Ayrıca rakibimiz hızlı hücum ederek çok kolay atışlar buldu. Sonuç olarak da maçın kontrolünü onlar ele geçirdi, bizim için kötü bir geceydi. Daha oynanacak maçlar var, çalışmaya devam edeceğiz ve yanlışlarımızı düzeltmek için uğraşacağız" dedi.

Öte yandan gruptaki diğer müsabakada Filou Oostende, Ewe Baskets Oldenburg'u mağlup ederek ilk galibiyetini aldı. Henüz grupta maç kazanamayan Oldenburg ise galibiyetsiz bir şekilde haftayı son sırada tamamladı.

  • pınar karşıyaka
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