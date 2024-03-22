Pınar Karşıyaka, Beşiktaş deplasmanında

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında yarın Beşiktaş'a konuk olacak. Akatlar Spor Kompleksi'nde oynanacak bu zorlu müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma öncesinde konuk ekip P. Karşıyaka, 16 galibiyet, 7 mağlubiyetle puan tablosunda 4. sırada yer alırken, ev sahibi Beşiktaş ise 18 galibiyet, 5 mağlubiyetle 3. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek 4'te 4 yapmayı planlarken, Beşiktaş ise İzmir ekibini mağlup ederek zirveye yaklaşmak istiyor.

İki takım arasında oynanan sezonun ilk devresindeki müsabakayı yeşil-kırmızılılar, 94-85 kazanmayı başarmıştı.

Bu zorlu müsabakayı Mehmet Karabilecen, Ali Şakacı ve Duhan Köyiçi hakem üçlüsü yönetecek.