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Spor

Pınar Karşıyaka, Bursa'da avantajını korumak istiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci maçında Pınar Karşıyaka, yarın Bursaspor'a konuk olacak.

IHA29 Mayıs 2023 Pazartesi 10:46 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Bursa'da avantajını korumak istiyor
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ikinci müsabakasında yarın saat 20.30'da Tofaş Spor Salonu'nda Bursaspor'a misafir olacak. Serinin ilk maçını Pınar Karşıyaka 91-83 kazanarak 1-0 öne geçmişti. Bursaspor da evinde oynayacağı mücadeleyi kazanarak serideki durumu 1-1'e getirmek istiyor.

İzmir temsilcisinin kazanması durumunda Bursaspor play-off'a veda edecek ve Kaf-Kaf yarı finale yükselecek. Seride eşitlik olması durumunda ise üçüncü karşılaşma 1 Haziran Perşembe günü İzmir'de oynanacak ve yarı finale yükselen takım belli olacak.

Öte yandan bu sezon 3 kez karşılaşan bu iki ekibin maçlarında yeşil-kırmızılılar 2 galibiyet elde ederken, Bursaspor da 1 kez kazandı.

  • Pınar Karşıyaka
  • Bursaspor
  • Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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