Pınar Karşıyaka deplasmanda Peristeri ile karşılaşacak

Pınar Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu dördüncü maçında yarın Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye konuk olacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nda oynadığı 3 maçta sadece 1 galibiyet alabilen P. Karşıyaka, 4. hafta mücadelesinde yarın Yunanistan ekibi Peristeri'ye konuk olacak. Andreas Papandreou Spor Salonu'nda oynanacak zorlu müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak. Yeşil-kırmızılılar, 2 mağlubiyet 1 galibiyetle grupta 3. sırada yer alırken, henüz galibiyetle tanışamayan Peristeri ise 4 takımın mücadele verdiği K Grubu'nda son sırada yer alıyor.

İzmir ekibi, bu müsabakayı hatasız geçerek çeyrek final iddiasını güçlendirmek isterken, Peristeri ise P. Karşıyaka'yı mağlup ederek ilk galibiyetine ulaşmayı hedefliyor.

Öte yandan P. Karşıyaka, 7 Şubat'ta İzmir'de oynanan maçta Peristeri'yi 93-88 mağlup etmeyi başarmıştı.