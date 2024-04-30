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Spor

Pınar Karşıyaka evinde 13 galibiyet aldı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, evinde oynadığı 15 karşılaşmadan 13 galibiyet aldı.

IHA30 Nisan 2024 Salı 17:21 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka evinde 13 galibiyet aldı
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon taraftarının önünde oynadığı 15 iç saha maçında 13 galibiyet, 2 mağlubiyet alarak bu alanda ligin en iyi takımlarından olmayı başardı.

Basketbol Süper Ligi'nde sezonu dördüncü sırada tamamlamayı garantileyen P. Karşıyaka, normal sezon gösterdiği iç saha performansıyla A. Efes, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan sonra bu alanda en başarılı takım konumunda bulunuyor. Seyircisinin önünde 15 maça çıkan yeşil-kırmızılılar, Fenerbahçe, Türk Telekom, Bursaspor, Bodrum Spor, Beşiktaş, Galatasaray, Tofaş, Aliağa Petkimspor, A. Efes, Büyükçekmece Basketbol, Bahçeşehir Koleji, Samsunspor ve Merkezefendi Basketbol müsabakalarında galibiyet sevinci yaşarken, Darüşşafaka ve Manisa Büyükşehir maçlarında ise rakiplerine kaybetti. Böylece İzmir ekibi, iç saha maçlarını tamamlandığı normal sezonda sadece 2 mağlubiyet almış oldu.

KAF-KAF'IN PLAY-OFF ÇEYREK FİNALİNDEKİ RAKİBİ BELLİ OLUYOR

Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında kendisinin bir basamak gerisindeki Manisa Büyükşehir'e konuk olacak P. Karşıyaka, rakibine kaybetmesi halinde 6. sıradaki Galatasaray maçının sonucuna bakmaksızın Manisa ekibiyle play-off çeyrek finalinde karşı karşıya gelecek. Yeşil-kırmızılıların bu müsabakayı kazanması ve Galatasaray'ın da haftayı galibiyetle tamamlaması durumunda ise P. Karşıyaka-Galatasaray eşleşmesi olacak. Bu zorlu karşılaşmalar hafta sonu oynanacak ve normal sezon tamamlanacak. Daha sonra da eşleşmelerin belli olmasından sonra play-off maçları başlayacak.

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