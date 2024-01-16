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Spor

Pınar Karşıyaka evinde Rio Breogan'la karşılaşacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka, son 16'ya yükselmek için evinde Rio Breogan ile karşılaşacak.

AA16 Ocak 2024 Salı 09:34 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka evinde Rio Breogan'la karşılaşacak
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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde galip gelecek takımın son 16 turuna yükseleceği play-in üçüncü maçında yarın İspanyol ekibi Rio Breogan'la İzmir'de karşılaşacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak

İzmir'deki ilk maçı 89-85 kazanan Pınar Karşıyaka, deplasmandaki karşılaşmayı 80-73 kaybetti. Yarınki müsabakayı kazanan ekip son 16 turunda mücadele etme hakkı kazanacak.

Eşleşmeyi geçecek ekip İspanya'dan Lenovo Tenerife, İsrail'den Hapoel Bank Yahav ile Yunanistan'dan Peristeri ile K Grubu'nda yer alacak.

Avrupa'da 264. karşılaşma

Avrupa kupalarında 264. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 139 galibiyet, 122 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu karşılaşmalarda 20 bin 940 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 20 bin 411 sayı gördü.

  • pınar karşıyaka
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