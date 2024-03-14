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Spor

Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final şansını kaybetti

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda mücadele eden Pınar Karşıyaka, 2021'de final oynadığı organizasyonda çeyrek finale kalamadı.

AA14 Mart 2024 Perşembe 09:53 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final şansını kaybetti
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Pınar Karşıyaka, E Grubu'nu ikinci sırada bitirdikten sonra play-in turunda İspanyol Rio Breogan'ı saf dışı bıraktı. Son 16 turunda K Grubu'nda yer alan yeşil-kırmızılı ekip, Lenovo Tenerife'ye 88-79 yenilerek grupta 5 maçtaki 4. yenilgisini yaşadı.

Avrupa kupalarında art arda 13. deplasman maçını kaybeden Pınar Karşıyaka, 2020-2021'de final oynadığı organizasyonda sonraki iki sezon play-in turunda elenmişti. Yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon da son 16 turunda organizasyona veda etti.

İzmir temsilcisi, gruptaki son maçını 19 Mart Salı günü İsrail temsilcisi Hapoel Bank Yahav'la Bosna Hersek'te oynayacak.

Lenovo Tenerife maçını değerlendiren Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, iyi bir takıma karşı zor ve çekişmeli bir müsabaka oynadıklarını belirtti.

Sarıca, Tenerife'nin uzun yıllardır birlikte oynayan oyuncularının bulunduğunu belirterek, "Sahada eksik olmamıza rağmen elimizden geleni yaptık ama kazanmak için yeterli olmadı. Maçın genelinde iyi oynadık ama özellikle dördüncü çeyreğin son 3 dakikasında çok aceleci davrandık ve atışlarımızı sayıya çeviremedik. Lenovo Tenerife'yi tebrik ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Pınar Karşıyaka'da rahatsızlığı nedeniyle İspanya'ya götürülmediği açıklanan Vernon Carey ile takımdan ayrılması gündemde olan Darrun Hilliard dünkü maçta forma giymedi.

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