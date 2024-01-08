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Spor

Pınar Karşıyaka son 2 maçta kaybetti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son iki maçında mağlup olan P. Karşıyaka, bu sezon ilk kez arka arkaya iki maç kaybetmiş oldu.

IHA8 Ocak 2024 Pazartesi 14:26 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka son 2 maçta kaybetti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 8 maçlık galibiyet serisine imza atarak zirveye doğru hızlı bir çıkış yapan P. Karşıyaka, bu gidişatı 14. hafta mücadelesindeki Merkezefendi Basketbol'a kaybederek sonlandırmıştı.

Tekrar çıkışa geçmek isteyen İzmir ekibi, 15. hafta mücadelesinde Manisa Büyükşehir ile karşı karşıya geldi. Ege derbisini de kaybeden P. Karşıyaka, bu sezon ilk kez arka arkaya iki maç kaybetmiş oldu. Ufuk Sarıca ve öğrencileri, 13 Ocak Cumartesi günü Aliağa Petkimspor'la oynanacak İzmir derbisinde rakibini yenerek tekrar çıkışa geçmeyi planlıyor.

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