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Spor

Pınar Karşıyaka, Strasbourg'a konuk olacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Pınar Karşıyaka, Fransa'da SIG Strasbourg deplasmanında parkeye çıkacak. İki namağlup ekibi bir araya getirecek maç TSİ 22.00'de başlayacak.

AA14 Kasım 2023 Salı 10:14 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka, Strasbourg'a konuk olacak
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Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'ndaki iki namağlup ekip Pınar Karşıyaka ile SIG Strasbourg, yarın Fransa'da karşılaşacak.

Grupta ikişer galibiyetle ilk 2 sırada bulunan takımların Rhenus Sport'taki mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak.

Grubun diğer maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets Oldenburg, Belçika'da Filou Oostende ile mücadele edecek.

AVRUPA'DA 258. KARŞILAŞMA

Yarın Avrupa kupalarında 258. maçına çıkacak Pınar Karşıyaka, geride kalan müsabakalarda 137 galibiyet, 118 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 462 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 919 sayı gördü.

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