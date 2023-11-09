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Spor

Pınar Karşıyaka'da hedef deplasman galibiyeti

Basketbol Süper Ligi'nde yarın 7. maçına çıkacak olan Pınar Karşıyaka'da hedef bu sezonun ilk deplasman galibiyetini elde etmek.

IHA9 Kasım 2023 Perşembe 14:16 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'da hedef deplasman galibiyeti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 7. hafta mücadelesinde P. Karşıyaka, yarın Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. Yeşil-kırmızılılar, bu zorlu müsabakayı kazanarak bu sezonki ilk dış saha galibiyetini almak istiyor.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. hafta mücadelesinde yarın Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. Zorlu müsabaka saat 19.00'da Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabakayı, Ali Serkan Emlek, Tolga Edis ve Burak Yılmaz yönetecek. Karşılaşma öncesinde P. Karşıyaka, 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ile puan tablosunda 8. sırada yer alırken, ev sahibi ekip Büyükçekmece Basketbol da 2 galibiyet, 4 mağlubiyetle 13. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar, rakibini yenerek hem üst sıralara çıkmayı hem de bu sezonki ilk deplasman galibiyetini almayı hedeflerken, Büyükçekmece Basketbol ise alt sıralardan kurtulmak için bu müsabakayı mutlak kazanmak istiyor.

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