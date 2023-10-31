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Spor

Pınar Karşıyaka'da Şampiyonlar Ligi mesaisi başlıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Alman ekibi EWE Baskets Oldenburg'la İzmir'de karşılaşacak.

AA31 Ekim 2023 Salı 10:18 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'da Şampiyonlar Ligi mesaisi başlıyor
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Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Grupta ilk maçını kayıpsız geçen ve averajla lider durumda bulunan yeşil-kırmızılı ekipte Errick McCollum'un sakatlığı bulunuyor.

Grubun diğer karşılaşmasında SIG Strasbourg, bugün Fransa'da Belçika ekibi Filou Oostende'yi ağırlayacak.

AVRUPA'DA 257. RANDEVU

Pınar Karşıyaka, Avrupa kupalarında geride kalan 256 müsabakada 136 galibiyet, 118 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Bu müsabakalarda 20 bin 377 sayı atan yeşil-kırmızılı ekip, potasında 19 bin 836 sayı gördü.

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