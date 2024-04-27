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Spor

Pınar Karşıyaka'dan Merkezefendi'ye 24 sayı fark!

Pınar Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. haftasında karşılaştığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 97-73 mağlup etti.

27 Nisan 2024 Cumartesi 19:05 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'dan Merkezefendi'ye 24 sayı fark!
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 29. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, Yukatel Merkezefendi Belediyesi'ni 97-73 yendi.

İlk 4 dakikayı 10-4 önde geçen Pınar Karşıyaka önünde konuk takım son dakika içinde Bleijenbergh'in 3 sayılık basketiyle 22-21 üstünlük kurdu. Ev sahibi ekip son saniyede Marcus Brown'un basketiyle periyodu 26-24 önde tamamladı.

İkinci periyotta üstünlüğü bırakmayan Pınar Karşıyaka, son 3 dakikasına 40-32 önde girdiği devrede soyunma odasına 47-39 üstün gitti.

Üçüncü periyoda German, Floyd ve Mason'ın basketleriyle 8-0'lık seriyle başlayan konuk takım 47-47 eşitliği sağladığı periyotta Sibande'nin basketiyle 49-48 üstünlük kurdu. Ancak tekrar öne geçen ev sahibi ekip periyodu 68-61 üstün tamamladı.

Son periyotta 72-66 üstün olduğu 33. dakikadan itibaren 17-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, farkı 23 sayıya çıkardı: 89-66. Kalan bölümde de üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, müsabakadan 97-73 galip ayrıldı.

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