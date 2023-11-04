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Spor

Pınar Karşıyaka'nın 6. hafta rakibi Bursaspor

Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta Pınar Karşıyaka, yarın sahasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 13.00'da başlayacak.

IHA4 Kasım 2023 Cumartesi 11:17 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'nın 6. hafta rakibi Bursaspor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde P. Karşıyaka, yarın Bursaspor'u konuk edecek.

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde yarın Bursaspor'u konuk edecek. Zorlu müsabaka saat 13.00'de Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak. Müsabakayı, Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli ve Çağlar Özkan üçlüsü yönetecek. Karşılaşma öncesinde ev sahibi P. Karşıyaka, 2 galibiyet ve 3 mağlubiyetle puan tablosunda 10. sırada yer alırken, konuk ekip Bursaspor da 3 galibiyet, 2 mağlubiyetle 7. basamakta bulunuyor. Yeşil-kırmızılılar rakibini yenerek hem üst sıralara tırmanmayı hem de çıkışa geçmeyi hedeflerken Bursaspor ise üst üste ikinci galibiyetini alıp zirveye doğru ilerlemek istiyor.

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