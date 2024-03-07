İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2024 Perşembe / 27 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8435
  • EURO
    34,8278
  • ALTIN
    2207.78
  • BIST100
    8899.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da kötü talihi devam ediyor
Spor

Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da kötü talihi devam ediyor

P. Karşıyaka, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 dış saha maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı.

IHA7 Mart 2024 Perşembe 10:45 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'da kötü talihi devam ediyor
ABONE OL

FIBA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu K Grubu 4. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye konuk olan P. Karşıyaka, müsabakayı 76-73 kaybetti. Bu sonuçla birlikte Avrupa'da yoluna devam etme şansını zora sakan yeşil-kırmızılılar; 1 galibiyet, 3 mağlubiyetle 4 takımlı grupta 3. sırada bulunuyor. Avrupa'da oynadığı dış saha maçlarında istediği sonuçları almayı bir türlü başaramayan İzmir ekibi, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 12 deplasman maçında da galibiyet sevinci yaşayamadı. P. Karşıyaka, Avrupa'daki son dış saha galibiyetini Aralık 2021'de aldı.

"KÖTÜ TERCİHLER KAZANMAMIZA ENGEL OLDU"

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan ekibi Peristeri'ye kaybedilen müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, zor bir maç olduğunu belirterek, "İyi bir takıma karşı çok sert bir maç oynadık. Aslında her iki takım da bütün maç sertlik düzeyini korudu. Biz ilk yarı çok iyi bir savunma yaptık, iyi İş çıkardık. İkinci yarıya tereddütlerle başladık ve kolay atışları sayıya çeviremedik. Ancak esas problem maç boyunca verdiğimiz hücum ribaundları oldu. Maçın son 5 dakikasında da oyun dengedeyken gereksiz zorlama atışlarla kötü tercihlerde bulunmamız maçı kaybetmemize neden oldu. Son saniyeye kadar kazanabileceğimiz bir maçtı, geri adım atmadık ama oyun aklımız ve kötü tercihler kazanmamıza engel oldu. Peristeri'yi tebrik ediyorum" diye konuştu.

  • FIBA Şampiyonlar Ligi
  • pınar karşıyaka
  • avrupa

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.