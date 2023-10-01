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Spor

Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek P. Karşıyaka'nın rakipleri ve maç takvimi belli oldu.

IHA1 Ekim 2023 Pazar 10:47 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'nın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek P. Karşıyaka'nın rakipleri belli oldu. Yeşil-kırmızılılar, Belçika'dan Filou Oostende, Almanya'dan EWE Baskets Oldenburg ve Fransa'dan SIG Strasbourg ile aynı grupta yer alacak.

Türkiye'yi FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek P. Karşıyaka'nın rakipleri belli oldu. E Grubu'nda mücadele edecek olan İzmir temsilcisi, Belçika'dan Filou Oostende, Almanya'dan EWE Baskets Oldenburg ve Fransa'dan SIG Strasbourg ile aynı grupta yer alacak.

İlk maçını 17 Ekim Salı günü oynayacak yeşil-kırmızılıların maç takvimi ise şöyle:

17 Ekim 2023: P. Karşıyaka - Filou Oostende

1 Kasım 2023: P. Karşıyaka - EWE Baskets Oldenburg

15 Kasım 2023: SIG Strasbourg - P. Karşıyaka

29 Kasım 2023: P. Karşıyaka - SIG Strasbourg

13 Aralık 2023: EWE Baskets Oldenburg - P. Karşıyaka

19 Aralık 2023: Filou Oostende - P. Karşıyaka

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