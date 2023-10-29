İSTANBUL 25°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ekim 2023 Pazar / 15 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,1678
  • EURO
    29,7881
  • ALTIN
    1817.19
  • BIST100
    7706.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Pınar Karşıyaka'nın deplasman kabusu! 3 maçı da kaybetti
Spor

Pınar Karşıyaka'nın deplasman kabusu! 3 maçı da kaybetti

Pınar Karşıyaka, bu sezon oynadığı dış saha maçlarında henüz galibiyetle tanışamadı. İzmir ekibi sezonun ilk 5 haftasında oynanan 3 deplasman maçını da kaybetti.

IHA29 Ekim 2023 Pazar 11:19 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'nın deplasman kabusu! 3 maçı da kaybetti
ABONE OL

P. Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk 5 haftasında çıktığı 3 deplasman maçını da kaybetti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden P. Karşıyaka, bu sezon oynadığı dış saha maçlarında henüz galibiyetle tanışamadı. İlk 5 haftalık süreçte üç deplasman karşılaşmasına çıkan yeşil-kırmızılılar, ilk hafta İzmir derbisinde konuk olduğu Aliağa Petkimspor'a 81-69, üçüncü hafta konuk olduğu A. Efes'e 101-85 ve son olarak da Darüşşafaka'ya deplasmanda 83-78'lik skorla mağlup oldu. Böylece Karşıyaka, bu sezon ligde oynadığı deplasman maçlarında galibiyetle tanışamadı. Darüşşafaka maçından sonra da açıklamalarda bulunan P. Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, yenilgiden çok Errick McCollum'ın sakatlık durumuna üzüldüklerini belirterek, "Çok formda bir durumdayken, yırtık şüphesi olduğu için maça devam edemedi. Errick'in devam edememesinden sonra Jaylon ve Thomas da erken fauller alınca Kenan ve Kelan fazlasıyla oyunda kalmak durumunda kaldı. Defalarca üstünlüğün el değiştirdi bir maçta maçı kaybetmemizin iki önemli nedeni top kayıplarımız ve faul atışları oldu. Ama yine de maçı son ana kadar bırakmayarak kazanma noktasına getirdik ve farkı 2'ye indirdik ancak kazanamadık. Şu andaki tek düşüncemiz çarşamba günkü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız önemli karşılaşmayı kazanmak ve Errick McCollum'un sağlıklı bir şekilde sahada bizimle olması. Darüşşafaka'yı tebrik ediyorum" dedi.

  • pınar karşıyaka
  • basketbol süper ligi
  • deplasman

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.