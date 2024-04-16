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Spor

Pınar Karşıyaka'nın hedefi üçüncülük

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste galibiyetler alan Pınar Karşıyaka, sezonu 3. sırada bitirmeyi hedefliyor.

IHA16 Nisan 2024 Salı 16:06 - Güncelleme:
Pınar Karşıyaka'nın hedefi üçüncülük
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Basketbol Süper Ligi'nde üst üste galibiyetler alan P. Karşıyaka, normal sezonu üçüncü sırada bitirmek için kalan maçlarını kazanıp, rakibi olan Beşiktaş'ın hatalar yapmasını bekleyecek.

Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon 27 maçta 19 galibiyet, 8 mağlubiyete imza atarak iyi bir performans sergileyen P. Karşıyaka, puan tablosunda üçüncü sırada bulunuyor. Bir maçı eksiği olan ve son haftalarda arka arkaya iki mağlubiyet alan Beşiktaş ile kıyasıya bir üçüncülük yarışı veren yeşil-kırmızılılar, rakibinin zorlu fikstürde kaybetmesini bekleyip, kalan maçlarını ise kazanarak ligi istediği konumda bitirmeyi hedefliyor. İzmir ekibi, ligi üçüncü basamakta sonlandırdığı takdirde play-off öncesi önemli bir avantaj elde ederek hem 6. ile eşleşme şansını yakalayacak hem de ilerleyen turlarda kendisinden daha üst sıralarda olan takımlarla eşlemesi durumunda saha avantajını da elde edecek.

P. Karşıyaka, kalan maçlarında Tofaş (D), Merkezefendi Belediyesi Basket ve ve Manisa Büyükşehir (D) ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ise Fenerbahçe (D), Galatasaray, Türk Telekom (D) ve Samsunspor ile kozlarını paylaşacak.

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